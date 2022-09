“13h15, le samedi” : portrait de Christian, « Star d'un soir », ce 24 septembre sur France 2

A découvrir ce 24 septembre dans “13h15, le samedi” sur France 2, « Star d'un soir », un reportage signé Claire Leisink, Benjamine Jeunehomme et Alexandre Adam.

Christian est un passionné de comédie musicale. A 61 ans, cet ancien proviseur de lycée réunit chaque année depuis vingt-deux ans environ 200 bénévoles autour d'un projet fou…

Il s’agit de monter un spectacle digne des meilleurs professionnels et remplir, six jours de suite, une salle de 650 spectateurs. Et cette année, il s’attaque avec sa troupe à Mozart.

Pour ce reportage signé Claire Leisink, Benjamine Jeunehomme et Alexandre Adam, le magazine “13h15, le samedi” s’est immergé dans l’aventure, du casting aux répétitions, du premier jour au grand soir.

Les caméras des équipes du “13h15” ont suivi Christian, le "boss", Sylvain, autiste Asperger dans le rôle de Mozart, et Rachelle, une toute nouvelle recrue…