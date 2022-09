“Grands Reportages” dimanche 2 octobre 2022 sur TF1 « L’école des saveurs », épisode 1

La France est reconnue dans le monde entier pour sa gastronomie et ses écoles de cuisine de renom. Les élèves viennent des quatre coins du monde pour apprendre ce savoir-faire exceptionnel. Tous rêvent de devenir un jour chef cuisinier ou pâtissier. Mais du rêve à la réalité, les étapes sont nombreuses, les apprentissages exigeants et les obstacles ne manquent pas.

Pendant une année les équipes de “Grands Reportages” ont suivi des « cordons bleus » sur le chemin de l’excellence. Ils ont été admis dans trois des écoles les plus prestigieuses mais vont devoir tout apprendre. De la découpe des légumes aux tables des plus grands chefs étoilés, “Grands Reportages” a accompagné une dizaine d'entre eux…dans ces écoles des saveurs…pour le meilleur et parfois le pire.



Léandre est un virtuose des fourneaux. A 17 ans, il passe son bac au lycée hôtelier de Tain l’Hermitage. Mais pour décrocher son précieux examen et se lancer dans le monde du travail, il doit d’abord valider un stage dans les cuisines d’un prestigieux palace irlandais. “Le plus difficile, c’est de réussir à comprendre les consignes, c’est vraiment épuisant !” Léandre va devoir surmonter ses difficultés en anglais et convaincre le Chef du palace qu’il a toute sa place dans sa brigade.

Ana Claudia, 24 ans, est venue spécialement du Pérou pour se former auprès des plus grands pâtissiers. Après un an de formation intensive à l’école Lenôtre de Rungis, pour son examen final, elle va s’attaquer à un monument de la pâtisserie française : le Saint Honoré. “Je réalise que la pâtisserie n'est pas seulement un art, c’est aussi une science !” Elle espère bien décrocher son diplôme pour ouvrir la pâtisserie franco-péruvienne de ses rêves.

A 27 ans, Gauthier, lui, est professeur de boulangerie au Cordon Bleu, une école internationale de cuisine située au cœur de Paris. Entre deux cours, il se prépare pour la finale d’une compétition prestigieuse : la Coupe d’Europe de boulangerie. Il a imaginé une pièce aussi ambitieuse que périlleuse sur le thème de Versailles. “J’y passe des nuits blanches, mais j’adore les yoyos d'émotion que l’on peut ressentir lors des concours, c’est addictif !” Mais face à l’équipe de France, 3 autres pays convoitent le titre…