“20h30, le samedi” du 1er octobre 2022 sur France 2 : Brel & Riopy « Les affranchis »

Cette semaine, "20h30 le samedi" raconte deux histoires d'artistes, celles de Brel et de Riopy sauvés par la musique…

Le jour où > Jacques Brel s’affranchit de son père

"Quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Je préfère me tromper et je préfère plonger." Avec Jacques Brel, la vie se devait d’être intense. Fuir la grisaille et l’ennui, c’était chez lui presqu’une obsession. Pourtant, son enfance ne lui laissait pas vraiment entrevoir une vie d’artiste : un milieu conventionnel, un père patron d’une entreprise de cartonnerie à Bruxelles… Brel dira même : "Mon père a voulu m’encartonner." Alors, comment a-t-il réussi à se libérer de ses chaînes pour tracer sa propre voie ?

“20h30 le samedi” raconte comment Jacques Brel s’est affranchi…

Actu > Riopy, le prodige

C’est l’histoire d’un autre prodige de la musique qui a radicalement coupé les ponts avec son milieu d’origine. C’était une question de survie. Il est aujourd’hui l’un des pianistes les plus écoutés et téléchargés au monde. En janvier 2022, son dernier album a atteint la première place du Billboard américain des Albums de musique classique, devant le pianiste chinois mondialement connu Lang Lang ! Le Français Jean-Philippe Rio-Py, dit Riopy, a grandi dans une secte dans le département des Deux-Sèvres où la musique et la télévision étaient interdites. Son seul compagnon dans cette prison mentale : un piano abandonné qui l’a porté jusqu’à une renommée internationale…

Bonus > Clint Eastwood au piano

C’est l’acteur américain qui a tourné le plus de films mais il a aussi eu le temps de développer une passion pour le piano. Clint Eastwood a composé lui-même la musique de ses films Mystic River (2003) et Million Dollar Baby (2004).