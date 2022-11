“Télématin” mercredi 16 novembre 2022 : les invités de Thomas Sotto & Julia Vignali sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Thomas Sotto et Julia Vignali mercredi 16 novembre 2022 dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 16 novembre 2022 :

07:15 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Valentine Zuber, historienne des religions et de la laïcité.

07:40 Les 4 vérités : Thomas Sotto recevra Christian Estrosi, maire de Nice et vice-président du parti Horizon.

08:15 Julia Vignali recevra Melissa Theuriau, productrice du documentaire « Combattre leur violence » diffusé ce mercredi à 22:45 sur France 2.

09:00 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Gad Elmaleh, pour son dernier film « Reste un peu ».