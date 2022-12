“13h15, le samedi” : Valentin, « Un boucher bien élevé » ce 3 décembre 2022 sur France 2

A découvrir ce 3 décembre 2022 dans “13h15, le samedi” sur France 2, « Un boucher bien élevé », un portrait signé Julie Benzoni, Jean-Charles Guichard, Clément Gargoullaud et Alexandre Adam.

C'est un jeune apprenti qui a laissé derrière lui les chiffres et les courbes des places de marché pour apprendre le métier de boucher.

Valentin était lobbyiste dans la finance… et il est devenu boucher parce qu’il adore la viande. Et depuis un an, trois jours par semaine, il apprend le métier dans une boucherie, à Paris.

Le jeune homme d’à peine trente ans dit que pour vendre au mieux chaque morceau d’une bête, il faut d’abord la connaître et se faire aimer des éleveurs. Il convient également de savoir cuisiner…

Côtelettes, bavettes, filets mignons et autres stars des rayons boucherie n’intéressent que très peu Valentin, qui préfère les morceaux impopulaires, disgraciés, ignorés… comme la "poire", le "merlan" ou encore la "surprise"...

Une démarche audacieuse à l’heure où les consommateurs sont invités à réduire leur consommation de viande pour des raisons éthiques et environnementales. Valentin doit bientôt ouvrir sa propre boucherie.