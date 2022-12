Téléthon 2022 : Plus de 78 millions d'euros récoltés après les 30 heures de mobilisation

Après plus de 30 heures d'antenne et de mobilisation dans toute la France, la 36ème édition du Téléthon s'est achevée dans la nuit de samedi à dimanche sur un compteur de 78 051 091 euros de promesses de dons.

De Guebwiller à Cassis, en passant par Dijon, Lorient et le Cap-Ferret, des millions de personnes ont retrouvé cette chaleur exceptionnelle et cette fête unique qui caractérisent le Téléthon et ses milliers d’animations.

Un soutien vital pour le combat des familles et pour les chercheurs, « ces obsédés du sauvetage de vies » comme Kev Adams les a qualifiés.

Si les victoires des chercheurs se multiplient, les malades et leurs familles ont rappelé tout au long du week-end l’urgence de voir arriver de nouveaux traitements.

Un Téléthon qui a tout changé pour Jules, pour Lucie, et qui peut tout changer pour Benjamin, Lou, et tous les autres !

Vous pouvez appeler le 3637 jusqu’au vendredi 9 décembre ou faire un don sur http://telethon.fr