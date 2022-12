“13h15, le dimanche” : Sylvain Tesson, « Une histoire française » ce 11 décembre 2022 sur France 2

Ce 11 décembre 2022, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir dans “13h15, le dimanche” sur France 2, un nouveau volet de la collection « Une histoire française » consacré à Sylvain Tesson.

« Une histoire française », une série de grands entretiens avec des femmes et des hommes, témoins et acteurs de la complexité du monde. Artistes, politiques, personnages publics... Pour ce nouveau numéro : Sylvain Tesson.

Sylvain Tesson, 50 ans, écrivain à succès, voyageur impénitent aux allures de dandy post-moderne, vivant réparé après un terrible accident, toujours en mouvement…

Ce géographe de formation, diplômé en géopolitique, a reçu le prix Goncourt de la nouvelle en 2009 pour Une vie à coucher dehors, et le prix Médicis essai en 2011 pour Dans les forêts de Sibérie, publiés chez Gallimard.

L’écrivain-voyageur est également couronné par le prix Renaudot en 2019 pour son livre La Panthère des neiges (éd. Gallimard).

Ce nouvel entretien d’« Une histoire française » du magazine “13h15, le dimanche”, signé François-Julien Piednoir, Patrice Brugère et Manoé David, mené par Laurent Delahousse, est une déambulation intime, poétique et littéraire dans Paris avec celui qui plaide pour la rêverie, le sauvage et l’écriture…