“13h15, le samedi” : « Le chocolat de l’enfance » ce 24 décembre 2022 sur France 2

Ce 24 décembre 2022, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir dans “13h15, le samedi” sur France 2, le document inédit « Le chocolat de l’enfance ».

Jacques Genin aime la pâtisserie et les confiseries, le chocolat et les sorbets. Et aussi les truffes, les ganaches, les orangettes, les pâtes de fruit, les nougats… Il est l’un des dix meilleurs chocolatiers français.

Pour ce portrait, signé Delphine Valeille, Jean-Baptiste Jacquet et Vincent Martin, le magazine “13h15, le samedi” est allé à la rencontre de ce héros autodidacte du sucré…

Jacques Genin a un secret : le chocolat l’a sauvé après une enfance difficile et la maltraitance de son père.

Et sa fille Jade marche aujourd’hui dans ses pas. Elle a quitté le cabinet d’affaires où elle travaillait comme avocate pour apprendre le métier auprès de lui.