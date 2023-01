"13h15 le dimanche" : Les aventures de Jérémie Villet ce 15 janvier 2023 sur France 2

Ce 15 janvier 2023, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir dans “13h15, le dimanche” sur France 2, « Les aventures de Jérémie Villet », une série en 4 épisodes signée Marc de Langenhagen, Yoann Périé et Guillaume Salasca.

Cette nouvelle série inédite en quatre épisodes "13h15 le dimanche" est consacrée au photographe animalier Jérémie Villet. Chaque épisode raconte l’histoire d’une photo, des images presqu’irréelles, jamais retouchées, prises par l’artiste visuel immergé dans le blanc de la neige. Elles captent un mouvement, un regard de la faune sauvage…

Son parcours. Sa passion. Sa vie. Voilà presque deux ans que le "13h15" suit au fil des saisons l’auteur de « Première Neige » (éd. du Chêne) dans ses aventures animalières immaculées, parfois très loin de chez lui, parfois tout à côté. Pour tenter de comprendre comment il s’est formé seul aux secrets de la nature, il faut remonter aux sources de son art : la ferme familiale, dans les Yvelines, où il a tout découvert enfant.

Direction le grand froid, au cœur de la Norvège, pour la première photo, celle du fascinant renard polaire qui devient tout blanc l’hiver. Comme toujours, rien n’arrête Jérémie Villet quand il a une image en tête. Parfois, il garde quelques séquelles de ces longs moments d’attente dans le froid, comme des fourmillements, une perte de sensibilité au bout des doigts…

Autre lieu magique pour une autre photo, celle du lapin blanc qui peuple avec ses congénères une île près du cap Nord, au-delà du cercle polaire. Le jeune photographe y est parti seul, comme d’habitude, mais les aléas climatiques ont modifié ses plans. Il a été bloqué sur l’île… mais a fait une rencontre qu’il n’est pas près d’oublier.

Après les plateaux glacés de la Norvège et l’île aux lapins blancs près du cap Nord, direction les Alpes, dans le massif de l’Oisans, où l’on croise parfois des loups. Jérémie Villet raconte l’une de ses rencontres les plus marquantes au cours d’un périple en Alaska avec le loup du Yukon.

Jérémie Villet, prix de l’"étoile montante" du Wildlife Photographer of the Year 2019, est une jeune star de la photographie animalière. Il n'a pas peur du froid et aime se fondre dans des paysages enneigés, aussi beaux qu’hostiles. Tout a commencé un jour par une photo, celle du dieu des forêts, le cerf de son enfance.