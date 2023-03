Mercredi 22 mars à 13:00, le président de la République Emmanuel Macron accordera une interview exclusive à France 2 et à TF1.

Le chef de l'Etat répondra aux questions de Julian Bugier (France 2) et de Marie-Sophie Lacarrau (TF1) en direct de l'Elysée dans le Journal de 13H.

Cette interview sera diffusée en direct sur France 2 et sur TF1, et simultanément sur franceinfo canal 27, sur LCI Canal 26 et sur TV5MONDE.