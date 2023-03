"20h30 le dimanche" du 2 avril 2023 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 2 avril 2023 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche", voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Ce dimanche 2 avril 2023, Laurent Delahousse reçoit :

Le grand entretien > Florent Pagny est l'invité de ce nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Le chanteur français vient présenter son autobiographie, Pagny par Florent, édité aux Editions Fayard. L'interprète de Ma liberté de pensée souffre d'un cancer du poumon depuis maintenant plus d'un an, qui l'a l'obligé à annuler une tournée. Après avoir annoncé une rémission en juin 2022, l'artiste a évoqué, début mars, une possible rechute.

Le Live de "20h30" le dimanche > Kendji Girac est présent sur le plateau pour interpréter un titre en duo avec Florent Pagny. Les deux artistes ont collaboré sur le morceau Encore, extrait du dernier album du chanteur gitan intitulé L'Ecole de la vie, sorti en novembre 2022. L'auteur de Color Gitano sera en concert cet été dans l'Hexagone, étant programmé à plusieurs festivals.