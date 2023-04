"Télématin" samedi 22 avril 2023 : les invités de Damien Thévenot et Estelle Colin sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Damien Thévenot et Estelle Colin samedi 22 avril 2023 dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

Les invités reçus dans “Télématin” samedi 22 avril 2023 :

07:15 Damien Thévenot et Estelle Colin recevont Thomas Lefebvre, expert immobilier.

07:40 Les 4 vérités : Laurent Jacobelli, député RN de Moselle.

08:15 Estelle Colin recevra Bénédicte Lhoyer, égyptologue

09:00 Damien Thévenot et Estelle Colin recevont Camille Lou.