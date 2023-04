"20h30 le dimanche" du 23 avril 2023 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 23 avril 2023 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche", voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Ce dimanche 23 avril 2023, Laurent Delahousse reçoit :

Le grand entretien > Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, est l'invité de ce nouveau numéro du magazine "20h30 le dimanche".

Rencontre > Avec l'agent immobilier le plus connu des Français, Stéphane Plaza. Celui qui est aussi animateur de radio, de télévision et désormais comédien est sur les planches du Théâtre des Bouffes parisiens jusqu'au 24 juin dans « Un couple magique », la dernière comédie écrite par Laurent Ruquier et mise en scène par Jean-Luc Moreau, aux côtés de Valérie Mairesse et Jeanfi Janssens.

Le Live de "20h30" le dimanche > La chanteuse Zaho de Sagazan, nouvel espoir de la chanson française dont le premier album, « La Symphonie des éclairs », est disponible depuis le 31 mars 2023, interprète un morceau sur le plateau.