"13h15 le dimanche" : « Le Chant des partisans » ce 23 avril 2023 sur France 2

Ce 23 avril 2023, Laurent Delahousse vous proposera dans “13h15, le dimanche” sur France 2, « Le Chant des partisans », une série en 4 épisodes.

"13h15 le dimanche" revient sur l'histoire du "Chant des partisans", hymne de la Résistance française face à l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, presque aussi connu que "La Marseillaise".

Le magazine "13h15 le dimanche" plonge, à travers une nouvelle série inédite, dans l'histoire d'un hymne presqu’aussi important que La Marseillaise : le Chant des partisans, qui fêtera ses 80 ans en mai prochain. Que savons-nous de son histoire ? Qui est à l'origine ce chant d’espoir, dont le manuscrit original, apporté clandestinement en France en juillet 1943, est classé monument historique ?

A l'origine de cet hymne, des personnages courageux qui ont marqué la France et les arts : Joseph Kessel, Maurice Druon, Germaine Sablon et Anna Marly. De ces quatre noms, le plus connu est sans doute celui de Joseph "Jef" Kessel. L'homme a été romancier, explorateur, grand reporter, correspondant de guerre, aviateur, cinéaste, écrivain et académicien.

Épisode 1 & 2

Vers la fin des années 1930, la montée du nazisme inquiète Germaine Sablon, Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon. Kessel dénonce depuis longtemps l’ignominie du régime hitlérien. A l’été 1939, le trio passe des vacances à Saint-Raphaël, dans la maison de la mère de Germaine. Lorsque l’Allemagne envahit la Pologne, le 1er septembre, ils voient la guerre arriver. Patriotes jusqu’au bout des ongles, les trois amis vont se mobiliser et résister à tout prix.

Initialement, Le Chant des partisans était en russe et se jouait dans les clubs en Angleterre. En mai 1943, le résistant Joseph Kessel a écrit les paroles en français avec Maurice Druon. Et c'est Germaine Sablon, star du music-hall et compagne de Kessel, qui l'a tout d'abord interprété.

Épisode 3 & 4

Kessel, Druon, Sablon, de Gaulle, d'Astier de La Vigerie... sans oublier Anna Marly sont les héros de notre histoire. Pour les épisodes 3 et 4 de cette série, direction Londres, en Angleterre, où Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon, tous deux écrivains, viennent d’arriver pour s’engager dans la Résistance.

Pour Emmanuel d’Astier de La Vigerie, chef du réseau Libération-Sud, si on ne gagne la guerre qu’avec des chansons, il faut un chant que tout le monde puisse s’approprier. C’est là qu’entre en scène la musicienne Anna Marly, qui est la compositrice et auteure de la version d’origine, en russe, du Chant des partisans. Mais il manque encore des paroles en français...