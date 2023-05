Jean-Baptiste Boursier quitte BFMTV pour LCI et sa matinale de la semaine

Le journaliste Jean-Baptiste Boursier quitte BFMTV pour rejoindre le Groupe TF1 où il sera à l'antenne à la rentrée prochaine sur la chaîne info LCI.

Dans un communiqué, LCI est heureuse d’annoncer l’arrivée du journaliste Jean-Baptiste Boursier, à compter de la rentrée prochaine, à la tête de la Matinale semaine.

Il succèdera à Stefan Etcheverry qui est en discussion avec le Groupe TF1 sur la suite de sa collaboration à l’issue de cette saison.

Pour Fabien Namias, Directeur Général Adjoint de LCI :

« Avec Thierry Thuillier, nous souhaitons poursuivre et accentuer encore la dynamique enclenchée sur LCI, depuis la saison dernière. Pour cela, nous allons faire évoluer la matinale en semaine vers un format plus approfondi encore, avec une place accrue accordée à l’expertise, pour marquer davantage notre différence et notre positionnement.

Aussi, je me réjouis de l’arrivée de Jean-Baptiste Boursier à la tête de la Matinale semaine, aux côtés des équipes de la chaîne. Sa solide expérience des sujets notamment internationaux et politiques, sera précieuse pour la réussite de la tranche.

Je tiens à remercier chaleureusement Stefan Etcheverry pour sa grande implication et le travail considérable accompli à la matinale. »