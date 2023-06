"20h30 le samedi" du 3 juin 2023 sur France 2 : La naissance de Lady Gaga

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 3 juin 2023 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « Lady Gaga ».

Ce nouveau numéro de la saison du magazine "20h30 le samedi" raconte la naissance d’une star, Lady Gaga et la bataille du rouge à lèvres.

Le jour où > Lady Gaga, une étoile est née

La performance de Lady Gaga et Bradley Cooper sur la scène des Oscars 2019, pour un duo inoubliable sur la chanson du film A Star is Born, a fait frissonner d’émotion la planète entière. Elle a également profondément changé l’image d’une artiste connue jusqu’ici pour ses excentricités.

Dès son plus jeune âge, Stephani Germanotta s’était fait une promesse, celle de connaître la célébrité. Pour cela, elle était prête à tout, y compris à faire de la démesure un étendard, avec ses perruques et ses déguisements.

Mais parfois, l’excès et la surenchère lassent. En 2018, l’acteur et réalisateur Bradley Cooper veut faire le remake d’un classique américain, A Star is Born, dont le rôle phare a été joué par Judy Garland, puis Barbra Streisand, et il pense à... Lady Gaga ! A une condition : qu’elle accepte de se dépouiller de ses artifices.

Actu > La bataille du rouge à lèvres

Chez Lady Gaga, le maquillage est à la fois un paravent pour se dissimuler, un outil de séduction et une œuvre d’art.

Dans son personnage, on retrouve notamment le rouge à lèvres qui a parcouru toutes les époques et incarné bien des symboles : l’appartenance à une élite dans l'Egypte ancienne, le statut de prostituée dans la Grèce antique, avant de devenir un symbole féministe. Il est lié à la conquête du droit de vote pour les femmes, a joué un rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale... le rouge à lèvres a une histoire politique, et c’est un moyen pour les femmes de se faire entendre.

Bonus > 1972, les hommes et le maquillage

Les archives de l'INA révèlent souvent des trésors. "20h30 le samedi" rediffuse un micro-trottoir qui date de 1972, sur le thème "Que pensent les hommes du maquillage ?"