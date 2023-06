"Télématin" en direct de Marseille sur le Vieux-Port, jeudi 15 juin 2023 sur France 2

"Télématin", la première matinale de France, se délocalise pour la première fois de son histoire et proposera une émission spéciale en direct de Marseille, présentée par Julia Vignali et Thomas Sotto.

Jeudi 15 juin 2023 de 06:30 à 09:25 en direct, "Télématin" quitte son studio parisien pour s’installer en plein cœur de la cité phocéenne.

Plus de trois heures d'émission en direct du Vieux-Port, y compris les journaux télévisés, sur un plateau spécialement conçu pour l’occasion et totalement ouvert au public : reportages, chroniques et interviews nous feront découvrir Marseille et ses mille visages.

Julia Vignali et Thomas Sotto seront entourés de Johanna Ghiglia pour les JT, Valérie Maurice pour les Journaux météo climat, et Loïc Ballet, Axel de Tarlé, Anicet Mbida, Mathilde Terrier, Samuel Ollivier, Maud Descamps et Laura Tenoudji.

La liste des invités sera communiquée mercredi en soirée.