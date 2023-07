Hommage à Jane Birkin sur France 2, France 3 et France 5

Suite au décès de la chanteuse et comédienne Jane Birkin, France Télévisions mobilise son antenne pour rendre hommage à l'artiste. Voici la programmation complète de cet hommage sur France 2, France 3 et France 5.

Artiste anglo-saxonne iconique, libre et intemporelle, Jane Birkin a noué avec la France et les Français un lien unique. Entre la petite Anglaise et son pays d’adoption, le coup de foudre a été immédiat et a toujours duré.

Muse, chanteuse, comédienne, scénariste et femme engagée, Jane Birkin a mené sa carrière avec élégance et humanité entourée des plus grands.

France Télévisions propose à toutes les générations de découvrir ou redécouvrir, à travers différents programmes, l'univers de la plus française des anglaises.

France 5

Dès ce soir, dimanche 16 juillet 2023 à 20:55, France 5 rendra hommage à Jane Birkin en diffusant le documentaire "Jane Birkin... et nous" :

Chanteuse, actrice, icône de mode, muse… mais aussi lolita ingénue, mère de famille et artiste engagée… Jane a endossé tous les rôles. Une vie faite de choix radicaux et variés, une vie aux mille facettes, une vie en quête d’amour éperdu et de liberté absolue. De Gainsbourg à Daho, du cinéma d’auteur de Jacques Doillon ou d’Agnès Varda, aux comédies populaires d’Audiard et de Zidi en passant par le théâtre de Chéreau, Jane a su devenir une artiste unique, célébrée et adorée par les Français.

Pour ce film, Jane Birkin a accepté d’ouvrir ses albums photos personnels et ses boîtes pleines de films de famille Super 8, qu’elle commente avec l’émotion et l’humour qui la caractérisaient.

France 3

Lundi 17 juillet, dès 21:10, France 3 diffusera le film "Circulez y'a rien à voir", suivi d'un numéro de "La vie secrète des chansons" consacré à Jane Birkin.

France 2

Mardi 18 juillet, en deuxième partie de soirée, France 2 programme "Oh ! Pardon tu dormais..." le concert à la Philharmonie de Paris.

Oh ! Pardon tu dormais... constitue un magnifique cadeau pour tous les fans de la plus française des chanteuses anglaises. De sa voix légèrement brisée au charme inimitable, celle-ci semble se livrer à cœur grand ouvert dans ce nouvel album dont elle signe les textes (certains coécrits avec Étienne Daho). S’inspirant avant tout de sa pièce de théâtre éponyme, anatomie d’un couple. Longuement mûri, l’album résulte d’une collaboration en osmose avec Étienne Daho et Jean-Louis Piérot qui, tous deux très proches de Jane Birkin, ont conçu ensemble la partie musicale dans une veine pop orchestrale absolument classieuse.