Nouveau plateau et nouvel habillage pour les JT de France 2 à partir du 28 août 2023 - Video

Les JT de France 2 font peau neuve : lundi 28 août 2023, le 13H de Julian Bugier s'est ouvert sur un nouveau plateau dans le studio Pierre Sabbagh situé dans les locaux de France Télévisions.

A partir du 28 août, Anne-Sophie Lapix, Laurent Delahousse, Julian Bugier, Leïla Kaddour présenteront un journal repensé pour être plus accessible, plus lisible et mieux adapté aux nouveaux usages de l’information.

Pour expliquer, décrypter l’actualité et les grandes thématiques sociétales de manière la plus claire possible, le journal sera porté par un nouvel habillage destiné à donner aux téléspectateurs une écriture éditoriale plus visuelle.

Le journal télévisé, séquencé autour de nouvelles rubriques, fera encore davantage de place à l’international, à l’investigation, à l’analyse et aux formats longs. Les présentateurs proposeront également plus d’échanges en plateau avec des invités, éditorialistes, spécialistes et correspondants de la rédaction.

Face à la surabondance informationnelle, le journal de France 2 veut s’imposer comme le rendez-vous de l’actualité complète et pluraliste, approfondie et réfléchie, avec le temps du recul et la perspective des solutions.

Pour Alexandre Kara, directeur de l'information de France Télévisions :

« Les innovations technologiques au service de l’éditorial permettront d’être encore plus accessible, pédagogique et proche des publics avec nos journaux. 75% des Français font confiance à l’information de France Télévisions. Nous devons faire en sorte que notre traitement de l’actualité leur soit plus que jamais utile pour qu’ils se fassent leur propre opinion et puissent agir en connaissance de cause. Notre ambition : une actualité au service de tous les Français, sur tous les sujets, pluraliste, équilibrée et certifiée.»

Découvrez les répétitions sur ce nouveau plateau avec Julian Bugier, Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse.