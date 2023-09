"13h15, le dimanche" : portrait de Joseph Weismann sur France 2 ce 1er octobre 2023

A découvrir ce 1er octobre 2023 sur France 2 dans "13h15, le dimanche", « Joseph Weismann» une série en quatre épisodes signée Aude Rouaux, Benjamine Jeunehomme et Gaël Pouvreau.

Cette série inédite en quatre épisodes de "13h15 le dimanche" propose le témoignage exceptionnel d'un des survivants de la Shoah, rescapé de la rafle du Vél d’Hiv. Longtemps pudique, Joseph Weismann, aujourd’hui âgé de 92 ans, raconte. Une histoire d’humanité, de résilience, de résistance, pour "ne jamais accepter l’inacceptable".

C’est l’histoire d’un survivant, un enfant juif de 11 ans qui a décidé, seul, de "sauver sa peau". Le 16 juillet 1942, Joseph Weismann, ses parents et ses sœurs sont raflés et conduits au Vélodrome d’Hiver, puis dans le camp de transit de Beaune-la-Rolande. Un matin, on arrache à "Jo" sa famille, déportée à Auschwitz.

Enfant perdu dans un camp d’orphelins, Joseph échafaude un plan d’évasion avec un compagnon d’infortune. Ensemble, ils arriveront à regagner Paris et à survivre jusqu’à la fin de la guerre. Longtemps pudique, Joseph Weismann, aujourd’hui âgé de 92 ans, raconte.

Épisode 1 Au revoir Montmartre

Joseph Weismann est parisien. C'est un enfant épris de liberté, qui habite Montmartre avec ses deux sœurs et ses parents. Être juif, il ne sait pas ce que ça veut dire jusqu'à cette fameuse étoile jaune, qu’il a l’obligation de porter sur ses vêtements.

Au mois de juillet 1942, sa vie ainsi que celle de sa famille va basculer lorsque des policiers viennent les chercher à leur domicile. Ils ne savent encore où ils vont être conduits, ni ce qui les attend...

Épisode 2 L'enfer du Vél d'Hiv

Le 16 juillet 1942, Joseph Weismann est emmené de force avec sa famille au Vélodrome d'Hiver. Dans ce stade parisien, la police de Vichy a entassé 8 000 juifs, dont 4 000 enfants.

Joseph va connaître la faim, la soif, le manque de sommeil. Après cinq jours de privations, il est emmené au camp de transit de Beaune-la-Rolande. Avec la ferme intention de ne pas y rester.

Épisode 3 Le camp de Beaune-la-Rolande

En août 1942, les dignitaires nazis ont planifié la déportation des adultes du camp de Beaune-la-Rolande vers Auschwitz, mais ils n'ont encore rien décidé pour les plus jeunes.

Un matin, les gardes allemands séparent les parents des enfants, et Beaune-la-Rolande devient un camp d’orphelins. Avec son ami Jo Kogan, 11 ans comme lui, Joseph monte un plan d'évasion.

Épisode 4 Retrouvailles à New York

Joseph et son ami Jo parviennent à s'échapper du camp de Beaune-la-Rolande en se faufilant sous les barbelés. De longues heures d'efforts qui les laissent blessés et épuisés. Les gendarmes se lancent à leurs trousses.

Les enfants réussissent à déjouer les contrôles et à prendre un train qui les ramène à Paris. Ce n'est que vingt ans plus tard, à New York où Jo Kogan s'est installé, qu'ils se reverront.