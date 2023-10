Conflit dans le Haut-Karabakh : page spéciale après le 20H de France 2 ce jeudi 5 octobre 2023

Ce soir, en direct après le Journal de 20H, la direction de l'information de France Télévisions propose une Page Spéciale consacrée au conflit dans le Haut-Karabakh et à l'exode massif des Arméniens.

A cette occasion, Anne-Sophie Lapix recevra en plateau Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères, de retour d'Arménie.

Cette Page Spéciale sera présentée par Anne-Sophie Lapix avec des invités en duplex, des reportages et avec les envoyés spéciaux de France 2, Agnès Vahramian et Anne Ponsinet pour décrypter les enjeux géopolitiques de ce conflit, la crise humanitaire engendrée par cet exode, et les craintes pour l'avenir de l'Arménie.

Par conséquent, l’épisode de la série "Un si grand soleil" est déprogrammé et décalé au vendredi 6 octobre..

Le reste des programmes est inchangé, vous retrouverez à 21:10 le magazine "Envoyé Spécial" et à 23:00 le magazine "Complément d'Enquête" consacré à Sophia Chikirou.