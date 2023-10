"Reportages découverte" « Ados : les toutes premières fois » sur TF1 dimanche 15 octobre 2023

Dimanche 15 octobre 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir dans "Reportages découverte" « Ados : les toutes premières fois » réalisé par Ludivine Favrel.

Ils sont dans la fleur de l’adolescence et veulent vivre passionnément les opportunités qui s’offrent à eux ! Pour la première fois de leur vie, cinq jeunes vont vivre une expérience hors du commun qui changera peut-être le cours de leur vie et les mènera sur la voie de l’émancipation.

Premier voyage seul à l’étranger, première grande scène, premier job d’été ou premier grand concours d’inventeurs, ils attendent beaucoup de ces premières fois et savent qu’après ça, ils ne seront plus tout à fait les mêmes…

A 12 ans, Néo s’apprête à vivre une aventure hors du commun. Ce fils d’agriculteur passionné de comédie musicale participera cet été à sa première grande scène, la comédie musicale, Surcouf, Roi des Corsaires. “Mon rêve ce serait de faire les deux : agriculteur et chanteur, comme ça, je reste constamment dans la nature tout en faisant des spectacles !”

Néo ne sera pas le seul adolescent sur scène. Bartholomé, 12 ans, fera lui aussi partie de l’aventure. Mais pour être au niveau, les deux jeunes garçons vont devoir s’entraîner dur avec des professionnels qui ne laisseront rien passer. “Je considère que c’est leur travail donc je les traite comme des artistes, il faut avoir la même exigence avec eux qu’avec des adultes ...”. Une expérience unique et éprouvante pour ces deux chanteurs en herbe.

A 17 ans, Liz, elle, va bientôt quitter sa terre natale du Morbihan pour vivre pendant près d’un an en immersion dans une famille d’accueil en Argentine, à plus de 12 000 km de chez elle. “J’ai envie de changer, je vais revenir, je ne serai plus la même, j’ai juste envie de faire un break avec ici, c’est un peu égoïste mais j’ai envie de penser à moi et de me redécouvrir”. Pour celle qui ne parle pas un mot d’espagnol, le défi est de taille. Entre mal du pays et chocs culturels, ce voyage la poussera dans ses retranchements... “J’ai de plus en plus envie de rentrer et je ne sais pas pourquoi. Mais je sens que ça fait quelques jours voire quelques semaines que je ne suis pas bien.” Liz aura 10 mois à tenir loin de sa famille.

Joël, lui aussi 17 ans, va se heurter pour la première fois au monde du travail. Cet été, il commence son premier job d’été comme vendeur de beignets. “J’ai plusieurs objectifs. Premièrement gagner un peu d’argent pour le futur pour mes études supérieures mais c’est aussi parce que ce job d’été, ça me plaît beaucoup, ça me permet de bronzer, de me baigner et de faire du surf quand je veux… !” Mais la réalité du terrain risque d’être plus difficile que prévue... Clients mécontents, rythme éreintant, le monde du travail ne lui fera aucun cadeau...

Enfin, du haut de ses 12 ans, Aglaë, elle est une inventrice dans l’âme. Avec deux amies, Sarah et Louna, 14 ans, elles ont décidé d’imaginer un dispositif de lutte anti-incendie pour protéger les forêts. “Moi je pense qu’il faut vraiment faire tout ce qu’on peut pour sauver les arbres. L'humain, il s’est approprié la terre et maintenant c’est à lui de la sauver, c’est son boulot !” Et pour sauver le monde, les 3 adolescentes ont décidé de participer au concours Lépine des Jeunes Inventeurs. Une grande première pour Aglaë : “J’ai un peu d’appréhension mais c’est de la bonne appréhension... de l’appréhension qui sert à réussir”

Hier encore, Aglaë, Joël, Liz, Néo et Bartholomé… étaient des adolescents. Mais aujourd’hui, cette première émancipation va les faire tout doucement basculer dans le monde... des adultes.