"Reportages découverte" : « La chaussure c'est le pied » sur TF1 dimanche 15 octobre 2023 - Vidéo

À voir ou à revoir dimanche 15 octobre 2023 à 13:40 sur TF1 dans “Reportages découverte”, présenté par Anne-Claire Coudray, « La chaussure, c'est le pied » un reportage signé Claire Delfini.

Bottes, escarpins, baskets, mocassins… 300 millions de paires de chaussures sont vendues chaque année en France. Les Français sont parmi les plus gros consommateurs d’Europe. Pourtant, dans toutes ces boîtes, seules quelques-unes sont fabriquées en France selon un savoir-faire traditionnel. Face à la mondialisation, aux souliers de mauvaise qualité ou contrefaits, des hommes et des femmes ont décidé d’élever la chaussure au rang d’objet d’art. Ils sont des pointures dans leur domaine…

A seulement 30 ans, Maria a lancé sa marque de chaussures haut de gamme pour hommes, entièrement fabriquées en France. Ambitieuse, elle veut désormais créer sa première collection pour femme et concurrencer les plus grandes maisons du luxe. De la fabrication à son premier défilé : arrivera -t-elle à séduire et à s’imposer sur ce marché très exigeant ? « On n’a pas le droit à l’erreur, c’est la crédibilité de la marque qui se joue. On va être devant tous les pontes de la haute couture française et internationale… Si les pompes ne sont pas belles on est morts ! »

Sandrine, elle aussi, veut intégrer l’élite… et façonner des chaussures d’exception, sur-mesure. Pour y parvenir, elle a choisi de se former au métier de cordonnier dans l’école la plus réputée : les Compagnons du devoir. Lors de son examen, la jeune femme de 19 ans devra prouver qu’elle est capable de fabriquer une chaussure entièrement à la main. « Au dernier stage, on a mis deux semaines pour faire une seule chaussure. A l’examen j’aurai 15 heures pour faire une paire. Je ne sais pas comment je vais faire… »

Issu des Compagnons, Nicolas, lui, n’en est plus à sa première paire ! L’artisan de 43 ans est le chausseur des professionnels du spectacle. Comédiens, danseurs, chanteurs, il conçoit pour eux des souliers sur mesure. Réputé pour son savoir-faire, Nicolas vient d’être appelé par le directeur d’un cabaret en Bretagne pour chausser toute sa troupe pour son prochain spectacle. Des mois de production l’attendent jusqu’au très attendu lever de rideau ! « A chaque fois, c’est une partie de nous qui est sur scène. Donc si ça ne marche pas, on se sent forcément responsable. Là je suis sous pression ! »

Aujourd’hui, plus d’une paire vendue sur deux est une basket. Célia et Alexandre organisent la toute première vente aux enchères entièrement dédiée à ces chaussures dans la célèbre maison Millon. « Il y a encore 6 mois, un collectionneur s’est fait braquer pour 600 000 euros de paires de baskets. C’est devenu aussi prisé que des œuvres d’art. » Ils ne traquent que les modèles cultes et les éditions ultra limitées. Parmi les 205 lots de la vente : une paire estimée entre 12 000 et 25 000 euros.