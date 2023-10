"13h15, le dimanche" : La « Bibendum Story » de Michelin, série en 4 épisodes sur France 2 ce 15 octobre 2023

A découvrir ce 15 octobre 2023 sur France 2 dans "13h15, le dimanche", la « Bibendum Story » de Michelin, une série en quatre épisodes signée Vincent Nguyen et Léa Barracco avec Guillaume Dreujou et Anthony Santoro.

Cette série inédite en quatre épisodes de "13h15 le dimanche" propose une histoire hors normes. Celle de deux frères, Edouard et André Michelin, qui ont révolutionné l'univers du pneumatique, mais pas seulement.

L’histoire de Michelin, c’est un peu plus qu’une réussite industrielle : c’est une certaine histoire de la France, du célèbre guide gastronomique jusqu'à la mascotte la plus connue au monde. Elle est l'une des seules entreprises françaises du CAC 40 qui a conservé son siège social au cœur de son activité historique au beau milieu de la France, à Clermont-Ferrand.

C’est là que tout a commencé, à la fin du XIXe siècle, avec deux frères, Edouard et André Michelin. Le premier est un inventeur de génie, le second un as du marketing. En quelques décennies, ils ont fait d’une petite fabrique au bord de la faillite le leader mondial du pneu.

Deux frères et un vélo

Ces deux frères, à partir d’un pneu de vélo crevé, ont révolutionné l’histoire du pneumatique. Les frères Michelin ont montré la force de leur duo : Edouard a inventé le pneu démontable, et André a su le vendre.

Les affaires sont florissantes mais restent fragiles : attaqués en justice, ils auraient pu voir leur réussite s’arrêter brutalement. Ils ont cependant trouvé un moyen de rebondir et d’aller encore plus loin.

Bibendum à la conquête du monde

Pour vendre plus de pneus, les frères Michelin ont accompagné le développement de l’automobile. La signalisation routière, les cartes, le guide Michelin... c’était l’œuvre d’André. Edouard a continué sans lui, et Bibendum est parti à la conquête du monde.

Les deux frères fondateurs disparus, leur descendance a dû, après la Seconde Guerre mondiale, tout reconstruire. Et l’entreprise est progressivement devenue numéro 1 mondial.