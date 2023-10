"20h30 le samedi" « Barbie et Britney » ce 22 octobre 2023 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 22 octobre 2023 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « Barbie et Britney ».

Ce nouveau numéro de la saison du magazine "20h30 le samedi" raconte la genèse de Barbie, une poupée moins conformiste qu’il n’y paraît, ainsi que le combat de Britney Spears.

Le jour où > Barbie est devenue le miroir de notre époque

Le long-métrage Barbie s’est imposé comme le film le plus rentable de l’année 2023, avec plus d’un milliard de dollars de recette, preuve que la poupée mannequin de 29 centimètres et son univers résonnent toujours dans le monde entier. Doit-on y voir une stratégie d'influence américaine à travers la diffusion internationale d'un idéal féminin aseptisé et normé ? Oui, mais pas seulement. Barbie est le miroir des differentes époques qu’elle a traversées, et il faut se plonger dans la genèse de son histoire, dans l’Allemagne de l’après-guerre, pour le comprendre.

"20h30 le samedi" raconte comment Barbie est devenue un reflet de nos sociétés.

Actu > Le combat de Britney

A l’occasion de la sortie des mémoires de Britney Spears, intitulées La Femme en moi, le 24 octobre prochain, "20h30 le samedi" se penche sur le combat d’une autre "petite fiancée de l'Amérique".

Le premier tube de Britney Spears, en 1998, a été une déflagration planétaire alors qu’elle avait tout juste 17 ans : Baby One More Time est une vague qui a emporté avec elle l’enfant star.

Britney Spears, après plusieurs excès, s'est retrouvée traquée jour et nuit par une meute de photographes, et a été mise sous tutelle par son père.

Il lui a fallu treize ans pour se libérer de cette prison mentale et financière.