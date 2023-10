"20h30 le dimanche" du 22 octobre 2023 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 22 octobre 2023 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche", voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Ce dimanche 22 octobre 2023, Laurent Delahousse reçoit :

Face à l'écran



Caroline Fourest, essayiste et réalisatrice, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Figure médiatique incontournable des années 2000, elle est l'auteure de nombreux essais sur l'extrême droite et le fanatisme, comme Frère Tariq (2004), Tirs croisés : la laïcité à l’épreuve des intégrismes juif, chrétien et musulman (avec Fiammetta Venner, 2005), Marine Le Pen démasquée (avec Fiammetta Venner, 2012) ou encore Eloge du blasphème (2015).

L'interview



Sebastião Salgado, l’un des plus grands photographes au monde. Membre de l'Académie des beaux-arts depuis 2016, le photographe franco-brésilien travaille en noir et blanc et met très souvent en avant la beauté de la nature mais aussi sa fragilité, comme lors de l'exposition "Salgado Amazonia" en 2021 à la Philharmonie de Paris, après avoir parcouru l'Amazonie pendant près de six ans.

Un biopic poignant

Le biopic de Florence Arthaud, racontée par Stéphane Caillard, comédienne qui l’interprète au cinéma, et Géraldine Danon, amie de Florence Arthaud et réalisatrice du film Flo sur les écrans le 1er novembre 2023.