Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 11 novembre 2023 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « Avantage senior ».

Ce nouveau numéro de la saison du magazine "20h30 le samedi" raconte l'histoire de deux artistes à la longévité exceptionnelle, la rencontre entre deux générations.

Le jour où > "Mamy Blue" a servi de rédemption à un rappeur

A première vue, rien ne rassemble JoeyStarr et Nicoletta : d’un côté, l’enfant prodige du rap français, volontiers provocateur, qui a mis la fièvre dans le paysage hexagonal français avec le groupe NTM dans les années 1990. De l’autre, Nicoletta, star de la chanson française dans les années 1960, fan de blues américain et d’Elvis Presley.

Plus qu’une génération, un monde les sépare, et pourtant Nicoletta va offrir à Joey Starr une sorte de rédemption. A la fin des années 2000, le "bad boy" JoeyStarr enchaîne les démêlés avec la justice, et va même passer plusieurs mois en prison. A sa sortie, Nicoletta l’aidera à montrer un autre visage, avec la reprise du morceau Mamy Blue.

Actu > Buena Vista "Senior" Club

Il n’y a pas d’âge pour se réinventer, comme le prouve ce petit miracle. C'est l'histoire de six papys de 80 ans tombés aux oubliettes, réunis un peu par hasard dans un studio d’enregistrement pendant six jours en 1996. Ils vont créer un album mythique qui s’est répandu dans le monde entier comme une traînée de poudre. C’est le destin incroyable de ces musiciens cubains, le fameux Buena Vista Social Club, dont il se dit que même le pape Jean-Paul II en était fan.