"20h30 le samedi" du 25 novembre 2023 : les revanches de Jackie Kennedy et Shakira sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 25 novembre 2023 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « L'heure de la revanche ».

Ce nouveau numéro de la saison du magazine "20h30 le samedi" raconte l'histoire de deux revanches médiatisées, celles de Jackie Kennedy et Shakira.

Le jour où > Jackie Kennedy a créé sa légende

Il y a soixante ans, le 25 novembre 1963, le monde entier a les yeux rivés sur Washington et retient son souffle au passage du cortège qui accompagne le cercueil du président assassiné John Fitzgerald Kennedy. Pour la première fois dans l’histoire, le politique et l’intime étroitement mêlés sont retransmis en direct à la télévision.

Quelque 180 millions de personnes assistent en direct à la douleur de Jacky Kennedy, au premier rang. Elle a pensé l’événement dans les moindres détails. Trois jours, entre l’assassinat et les funérailles, pour faire de son mari une légende, et de leur couple un mythe que rien ne pourra écorner. Sa façon à elle de prendre sa revanche sur ce coup du sort, et sur une réalité conjugale beaucoup plus sombre que ce que dépeignent les couvertures des magazines.

Actu > Le phénomène des "revenge songs"

Dans les années 1960, il s’agissait avant tout de sauver les apparences. Aujourd’hui avec les réseaux sociaux, l’époque est à la transparence. Un phénomène musical prend de l’ampleur : les "revenge songs", ces chansons où pour se venger, l'on évoque une rupture sentimentale en affichant publiquement et nommément les affronts subis.

La chanteuse colombienne Shakira, par exemple, a battu quatorze records du monde avec Bzrp Music Sessions, Vol. 53, un titre dans lequel elle règle ses comptes avec son ex-conjoint, le footballeur Gerard Piqué. De nombreux autres artistes se sont laissés tenter : Taylor Swift, Miley Cyrus... Un phénomène anglo-saxon qui en dit long sur une époque et sur l’évolution des relations amoureuses et du couple.