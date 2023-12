"20h30 le dimanche" du 3 décembre 2023 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 3 décembre 2023 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche", voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Ce dimanche 3 décembre 2023, Laurent Delahousse reçoit :

L'interview > Amélie Nothomb



La romancière belge vient de publier son 32ème opus, « Psychopompe », aux éditions Albin Michel. L'auteure de Stupeur et tremblements, Hygiène de l'assassin et Premier sang publie un livre par an depuis 1992. Dans « Psychopompe », Amélie Nothomb se confie comme rarement sur son enfance, ses motivations pour l'écriture et son admiration pour son père. Mais aussi pour sa passion des oiseaux. "Ecrire c'est voler", confie la romancière.

La rencontre > Matthieu Chedid



Le chanteur français a sorti en 2022 son septième album studio, nommé « Rêvalité ». Après une longue tournée qui a rassemblé plus d'un million de spectateurs et de nombreux festivals l'été dernier, -M- a décidé d'aller un peu plus loin dans cette aventure avec la diffusion au cinéma un concert de cette tournée. L'auteur de Machistador, Je dis aime ou encore Qui de nous deux, propose cette expérience inédite dans plus de 250 salles en France, le jeudi 7 décembre 2023. Un spectacle sublimé par la présence de la bassiste et chanteuse Gail Ann Dorsey, et de ses musiciens, Les Mogodo’s : Corentin Pujol (Claviers), Fabrice Colombani (Percussions), Maxime Garoute (Batterie) et Feal Cool Jazz (Saxophone).

-M- sera également en live dans "20h30 le dimanche".