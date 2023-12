"13h15 le samedi - L'Afrique d'Alexis Fourneau" ce 16 décembre 2023 sur France 2

A découvrir ce 16 décembre 2023 sur France 2 dans "13h15 le samedi", « L'Afrique d'Alexis », un portrait signé Jean-Sébastien Desbordes et Matthieu Martin.

Après avoir passé son enfance à voyager en Afrique, Alexis Fourneau a décidé de vivre de sa passion en devenant guide au Botswana.

C’est l’histoire d’un passionné qui a réalisé son rêve d’enfant. En voyageant avec ses parents, Alexis Fourneau a eu la chance de découvrir l’Afrique et la faune sauvage dès l’âge de 5 ans. Enfant et adolescent, il y passait les vacances avec ses parents, son père photographe naturaliste et sa mère passionnée d’Afrique.

De retour en France pour poursuivre sa scolarité puis des études de paysagiste, l’Afrique lui manque et il décide à 22 ans de tout plaquer et de devenir guide professionnel. Les équipes de "13h15 le samedi" l'ont retrouvé au Botswana où il partage sa passion aux touristes.

Après avoir parcouru plusieurs fois des pays comme l’Afrique du Sud, la Namibie, la Tanzanie, le Mozambique, le Kenya, c’est au Botswana qu’il pose ses valises. Il devient guide professionnel et aujourd’hui, à l’âge de 33 ans, il est le seul Français à avoir le diplôme de guide délivré par l’Etat du Botswana. On y trouve plus de 130 000 éléphants, soit presque la moitié des éléphants qui restent sur le continent africain. Grâce à des programmes de protection, c’est aujourd’hui la plus grande population d’éléphants au monde.

Alexis connaît désormais tous les secrets de la brousse et de la faune et sait pister les animaux. Il connaît aussi leurs histoires, notamment celle du Roi Lion de la région, Sekoti. Une passion qu’il fait partager aux touristes en leur faisant découvrir le parc national de Chobe, le parc historique du Botswana, d’une superficie de 10 000 kilomètres carrés.