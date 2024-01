J-1 pour "Bonjour !" la matinale de TF1 avec Bruce Toussaint dès 07:00 en direct lundi

Lundi 8 janvier 2024, Bruce Toussaint et ses chroniqueurs seront en direct dans "Bonjour ! La Matinale TF1", une émission placée sous le signe de l’info, de la proximité et de la bonne humeur du lundi au vendredi de 07:00 à 09:30 sur TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", sera désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1. Bruce Toussaint et sa bande de chroniqueurs apporteront convivialité et bonne humeur, avec tous nos correspondants en direct en région.

Cette nouvelle matinale proposera un décryptage de l’actualité avec les journaux présentés par Garance Pardigon toutes les demi-heures et les bulletins météo d'Ange Noiret, qui interviendra aussi régulièrement sur les sujets liés aux enjeux climatiques.

Chaque jour, l’émission accueillera un invité, qu’il soit artiste, sportif, écrivain…ainsi qu’un invité politique, personnalité nationale et élu local, interviewé par Adrien Gindre, le chef du service politique de TF1 & LCI.

"Bonjour ! La Matinale TF1" c'est un ancrage fort en région et la carte de la proximité. Chaque jour une vingtaine de correspondants réaliseront des reportages et interviendront tout au long de l’émission en direct des différentes régions de France, pour raconter la vie quotidienne des Français. Le journaliste Stefan Etcheverry, ira à leur rencontre et sera le fil rouge en région du lundi au jeudi.

"Bonjour ! La Matinale TF1", ce sont aussi 16 chroniqueurs, des talents Maison et de nouveaux visages qui se relaieront en plateau autour de Bruce Toussaint et présenteront différentes chroniques sur la vie quotidienne, la culture, l’art de vivre, la santé et les grandes tendances...

Les 16 chroniqueurs :

Garance Pardigon présentera les journaux.

Karima Charni s’intéressera aux sujets culture, sorties, loisirs et à l’actualité people.

Christophe Beaugrand portera son regard espiègle et décalé sur « L’info du jour ».

Hélène Mannarino s'intéressera à la face cachée de l'invité.

Jean-Marie Bagayoko répondra aux questions des téléspectateurs.

Laurent Mariotte parlera de cuisine, et mettra en valeur les bons produits de saison.

Anaïs Grangerac donnera ses conseils fitness, forme et proposera une petite séance de coaching.

Adrien Gindre mènera l'interview politique.

Maud Descamps se consacrera aux sujets consommation, pouvoir d’achat et vie quotidienne.

Benjamin Muller s’intéressera aux questions de parentalité, de la famille, du couple, de l'intimité.

Ange Noiret présentera la météo et une page Notre Planète.

Vincent Valinducq médecin, prodiguera ses conseils en matière de santé et de bien-être.

Monique Younès aura carte blanche chaque jour pour un billet d’humeur.

Stefan Etcheverry fil rouge en région du lundi au jeudi, sillonnera les routes au contact des Français.

Julien Arnaud proposera des éclairages sur le patrimoine et l'histoire.

Julie Toméï proposera une chronique consacrée aux voyages et à l'évasion.