"Agriculteurs, la crise" : édition spéciale sur M6 dimanche 4 février 2024 à 20:05 avec Karine Le Marchand

Dimanche 4 février 2024 à 20:05, M6 proposera une édition spéciale avec RTL sur la crise agricole présentée par Karine Le Marchand.

Partout en France et autour de Paris, des centaines d’agriculteurs bloquent les routes, pour faire entendre leurs revendications. Ils attendent des mesures fortes du gouvernement, et de l’Europe.

Les rédactions d’M6 et de RTL se mobilisent pour une émission exceptionnelle qui sera diffusée dimanche soir.

Karine Le Marchand et les journalistes de M6 et RTL recevront en plateau des agriculteurs et des personnalités politiques pour débattre du sujet et évoquer des solutions.

Les premiers invités confirmés par M6 & RTL :

Claire, éleveuve d'oies et de canards dans le Sud-Ouest.

Christophe Mazingarbe, producteur d'endives et protagoniste du documentaire « Familles de paysans : 100 ans d'histoire » diffusé en novembre dernier sur M6.

Nicolas Chabanne, fondateur de la marque C'est qui le patron?!

Benoît Biteau, député européen (Groupe Ecologiste) et agriculteur.

Cet article sera réactualisé si M6 & RTL communiquent de nouveaux invités.