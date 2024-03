"13h15 le samedi" : retour sur la disparition de Lina en Alsace ce 2 mars 2024 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le samedi" ce 2 mars 2024 sur France 2, « La disparition de Lina » un reportage d’Yvan Martinet, Perrine Bonnet, Manon Descoubès et Elise Leygnier.

Malgré l'enquête, il n'y a toujours aucune trace de Lina, 15 ans, disparue depuis le 23 septembre 2023. Sa mère garde pourtant espoir de la retrouver vivante. Les équipes de "13h15 le samedi" reviennent sur un mystère qui ne cesse de s’épaissir.

Le samedi 23 septembre 2023 à 11 heures, à Saint-Blaise-la-Roche, petit village dans le Bas-Rhin, Lina se rendait à pied à la gare, située à 3 kilomètres du domicile de sa mère pour rejoindre son petit ami. Depuis, on ne l'a jamais revue. Impossible de retrouver sa trace grâce à son téléphone, car le portable de l’adolescente a cessé d'émettre quelques minutes après sa disparition.

Malgré des recherches poussées par les gendarmes de la Section de recherches de Strasbourg et l’analyse des images de vidéosurveillance, Lina est introuvable, elle semble s’être volatilisée. Début octobre, une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration. Depuis, les gendarmes explorent toutes les pistes sans parvenir, pour le moment, à obtenir un témoignage décisif.

Début février 2024, la procureure de la République de Strasbourg a annoncé qu’une information judiciaire a été ouverte pour "viol commis sur mineure de 15 ans" après une plainte déposée en 2022 par Lina, classée sans suite. La jeune fille avait déposé plainte pour viol en réunion, pour des faits commis lorsqu’elle avait 13 ans et demi. Le parquet a précisé que cette information judiciaire est "sans lien et distincte de celle actuellement ouverte des chefs d’enlèvement et de séquestration criminelle".

Pour sa mère, qui a accepté de se confier aux équipes de "13h15 le samedi", le temps s’est arrêté ce 23 septembre. Fanny Groll ne sort plus de chez elle, et est incapable de reprendre le travail. Elle s’est coupée des réseaux sociaux après qu’un youtubeur y aurait déversé "des torrents d’immondices", elle a déposé plainte contre lui pour diffamation. Elle survit grâce à la conviction que sa fille est toujours vivante.

Les dernières personnes qui ont aperçu Lina, ses meilleures amies et sa famille rongées par l’angoisse reviennent sur cette énigme.