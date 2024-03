"Télématin" mercredi 27 mars 2024 : les invités de Johanna Ghiglia & Thomas Sotto sur France 2

Johanna Ghiglia et Thomas Sotto vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 27 mars 2024 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 27 mars 2024 présenté par Johanna Ghiglia & Thomas Sotto :

07:15 : Jean-Bernard Datry, professeur CHEC et vice-président de l'Association française de génie civile.

07:40 : Les 4 vérités : Boris Vallaud, député des Landes, président des Députés Socialistes et apparentés.

08:15 : Stéphane Manigold, fondateur du groupe Eclore.

09:00 : Joey Starr et Clarisse Fontaine.