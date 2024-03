"Grands Reportages - Quand déménagement rime avec embêtement" samedi 30 mars 2024 sur TF1

Samedi 30 mars 2024 à 14:50 sur TF1 dans "Grands Reportages", Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir « Quand déménagement rime avec embêtement », un document réalisé par Julie Benzoni.

Vivre un déménagement, c’est toute une aventure ! Alors qu’il y a moins d’un siècle, on restait dans la même maison toute sa vie, aujourd’hui environ 3 millions de Français déménagent chaque année. Une aubaine pour des milliers d’entreprises ! Certaines se sont même spécialisées dans les transports extraordinaires, volumineux, ou encore écologiques.

À travers quatre portraits, ce numéro de “Grands Reportages” va vous vous raconter ce phénomène de société qui peut parfois prendre des tournures cocasses comme les transports d’animaux ! À l’étranger ou au coin de la rue, insolite ou stressant, en famille ou avec l’aide de professionnels… nos protagonistes vont vivre des déménagements hors du commun !

À Paris, Marie et ses 6 employés s’apprêtent à déménager tous ensemble ! « Je ne m’attendais pas à ce que tout le monde me suive dans cette aventure ». Sa fromagerie Vegan est devenue trop petite, alors elle a trouvé un local de 400m2 … à Compiègne ! Personne ne connait encore l’Oise, et tout reste à faire avant le grand déménagement. Les 6 employés doivent trouver 6 appartements et prendre leurs marques rapidement avant l’ouverture de la nouvelle fromagerie…

Samuel est le propriétaire de la « ferme aux crocodiles ». Une petite femelle de son parc est en danger d’extinction, il doit à tout prix lui trouver un mâle pour la reproduction. Faute de temps et de transporteur, Samuel va se relever les manches et aller le chercher lui-même en voiture… en Suède ! « Statistiquement, je connais peu de personnes qui trimballent un crocodile dans le coffre de leur voiture ». Un voyage de plusieurs jours qui lui réserve bien des surprises !

Et puis il y a des déménagements qui nécessitent une organisation quasi-militaire comme celui de Tatiana, Loïc et leurs 9 enfants ! La construction de leur maison neuve a pris du retard, et ils enchaînent les situations compliquées. La tribu va de location en location depuis des semaines. « On pensait vraiment que ce déménagement serait le dernier, mais finalement peut-être pas ». En quelques semaines cette famille XXL va devoir enchainer deux déménagements…loin d’être de tout repos.

Pour Thomas et Marguerite, déménagement rime avec vélo ! Les 2 amis se sont lancés dans le transport écolo en livrant des colis à 2 roues il y a 1 an à Marseille. « Notre devise : prouver que tout est possible à vélo ». Les 2 jeunes entrepreneurs veulent à présent se lancer dans le déménagement de particulier ! Pour leur grande première, ils vont se frotter à un appartement T3 de 21m3, au 4ème étage sans ascenseur… avec des meubles bien plus volumineux que leurs colis habituels. Un véritable challenge !