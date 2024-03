"Grands Reportages - Changement de propriétaires saison 3" : 3ème épisode dimanche 31 mars 2024 sur TF1

Dimanche 31 mars 2024 à 13:40, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir dans "Grands Reportages" le 3ème épisode de la 3ème saison de la série « Changement de propriétaires » réalisée par Andreïa de Araujo et Laura Chambaud.

Chaque année en France, près de huit cent mille transactions immobilières sont signées. Et bien souvent c’est bien plus que du matériel que nous vendons ou achetons. Nos maisons abritent nos souvenirs, nos secrets, nos rêves. Elles renferment toutes des histoires exceptionnelles, intimes ou singulières. Elles sont les témoins de nos vies.

Alors quand vient le moment de vendre, pour ceux qui partent, c’est un peu d’eux-mêmes qu’ils laissent derrière eux. Pour ceux qui achètent, c’est la promesse d’une nouvelle vie, d’un nouveau départ. Déménager, s’endetter, rénover, tout quitter, classiques, insolites, résidences principales ou secondaires, pendant plusieurs mois nous avons suivi des acheteurs et des vendeurs au moment où ils vont se lancer dans un projet immobilier.

"Grands Reportages" va vous ouvrir les portes de ces biens, dont le destin s’apprête à basculer. Une série documentaire de 4 x 60 minutes.

Épisode 3

Nous retrouvons Jean-Philippe, à Pontivy en Bretagne. Il s'occupe de sa gare, ancien bâtiment désaffecté, presque rénové de fond en comble. En quelques mois Jean-Philippe a réuni une communauté de passionnés : un collectionneur de petits trains et une locataire d'un appartement de la gare, fille de cheminot. Son ancien mentor va aussi le rejoindre, pour jouer avec lui au chef de gare. La SNCF a même installé des guichets. Jean-Philippe réalise l'un de ses rêves... Il inaugure la gare avec des notables, des élus et des passionnés. Pour l'occasion, il fait même venir un train des années 60. « Mesdames et messieurs, vous m'avez fait confiance... Alors que c'était pas gagné au départ, j'allais me balader en ville en chef de gare, on me prenait pour un fou. Je n’ai été crédible que lorsque les travaux ont commencé ».

A quelques km de Bourg-en-Bresse, Yves et Brigitte sont retraités. Ils s'apprêtent à quitter leur maison avec leurs six hectares de prairie humide pour la Murcie, une des régions les plus chaudes d'Espagne. Ils ont déjà vendu leur maison. Seul problème : ils n'ont qu'un mois pour trouver une maison en Espagne. Une course-contre-la-montre pas évidente... Après avoir rencontré les Français de Murcie, les visites s’enchainent à la recherche de la perle rare. « Je rêvais d'aller passer ma retraite en Espagne alors tout va bien. Faudra qu’on apprenne la langue, l’espagnol. Toute une vie derrière nous qu’on laisse. Pour moi c'est l'aventure » explique Brigitte. Mais attention…après avoir trouvé la maison, il faudra déménager vite...et transporter les 3 ânes du couple sur 1500 km…

Dans la banlieue toulousaine, Julie et Thomas rêvent de s'offrir un château. Ils parcourent la campagne en visitent depuis déjà deux ans. Ils en ont visité plus de 40. Objectif : y vivre mais aussi organiser des événements. Ils trouvent finalement le bien de leur rêve, un château du 17e siècle. Mais le propriétaire est sous tutelle. Ils attendent donc l'autorisation du juge pour devenir propriétaires. Problème : ils ont déjà vendu leur maison et vivent dans un petit appartement de Toulouse. Malgré le risque, ils gardent espoir.

Enfin nous retrouvons Camille et sa famille en Charente. Ils ont acheté un camping mais les travaux sont importants : installation de la paillote, du bar et des emplacements... Tout doit être organisé pour l’ouverture du camping. Un programme chargé d'autant plus que Camille attend un bébé. Le frère de Camille est conscient de l'enjeu : « Quand tout sera fini on sera à 140 emplacements, 400 personnes, donc voilà, pour des novices on joue gros... ».