"20h30 le dimanche" du 7 avril 2024 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 7 avril 2024 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voci les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Face à l'écran > Anne Parillaud



La comédienne revient sur ses 40 ans de carrière au cinéma. Pour tous, elle est restée la junkie tueuse à gages du film Nikita de Luc Besson, un rôle pour lequel elle a remporté le César de la meilleure actrice en 1991. Depuis, l’actrice au tempérament sauvage et indépendant a mené une carrière atypique en assumant ses coups de cœur. Elle sera sur les planches du théâtre Antoine au côté de Laura Laune dans « Je ne serais pas arrivée là, si… » à partir du 23 avril, une pièce adaptée du livre d’Annick Cojean, sous la direction d’Anne Bouvier, sur la condition féminine, les rapports entre les hommes et les femmes et l’évolution des idées qui structurent notre société.

Rencontre avec > Alain Chamfort



L’auteur-compositeur-interprète de Manureva a sorti son seizième album, « L’Impermanence », le 22 mars, une collaboration avec Sébastien Tellier. Annoncé comme son ultime opus venant couronner cinquante années de carrière, le chanteur élégant et discret a organisé une rencontre privilégiée avec son public. Il est en tournée pour une série de spectacles, baptisée « Conversation musicale avec Alain Chamfort, le meilleur de moi-même », qui sillonnera la France ces prochains mois, avec une dernière date programmée au Point Ephémère à Paris, le 6 juin 2024.

Le live > Vernis Rouge



Sa reprise très personnelle du tube de rap français Bande organisée, signé Jul, aux auditions à l'aveugle de "The Voice" a fait le buzz sur les réseaux sociaux et est devenue un single sorti il y a quelques jours, atteignant des millions de vues. Plusieurs concerts sont déjà annoncés.