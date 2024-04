"Grands Reportages - Veuves noires" épisode 1, les soupçons, dimanche 14 avril 2024 sur TF1

Dimanche 14 avril 2024 à 13:40 sur TF1 dans "Grands Reportages", Anne-Claire Coudray vous proposera de découvrir le 1er épisode de la série documentaire "Veuves noires" réalisée par Sam Caro et Viviane Contri.

Belles, glamour, séductrices …et sans scrupule. Toutes sont soupçonnées d’avoir tué leur compagnon pour son argent, parfois même plusieurs de leurs compagnons. On les appelle…les veuves noires en référence à cette espère d’araignées dont la femelle dévore le mâle après l’accouplement.

Ce premier épisode dresse le portrait glaçant de trois femmes, soupçonnées d’avoir assassiné leur mari ou leur amant pour récupérer leur fortune. Toutes ont été condamnées, certaines incarcérées, d’autres ont pris la fuite…mais toutes clament leur innocence. Pour la première fois, certaines ont accepté de parler.

Jamila M’Barek est une ancienne escort girl. En 2004, elle se retrouve dans le collimateur de la police après la disparition de son mari, un riche lord anglais de 26 ans son ainé. Nous la rencontrons à Cannes, là où elle a tout connu. Le pire, comme le meilleur. Sur la croisette elle assume ses ambitions et revient sur ses mensonges. « Ce que je voulais c'est une revanche sociale, je voulais être quelqu'un, mais avec beaucoup d'argent ». Jamila est-elle allée jusqu’à se débarrasser de son mari avec qui elle était en instance de divorce pour s’accaparer sa fortune ? Placée sur écoute, elle va commettre un faux pas qui va faire basculer l’enquête. Et quand elle finira par livrer une version accidentelle du meurtre, son propre frère va livrer un témoignage qui la mènera tout droit vers la case prison.

Simone Weber est peut-être une des veuves noires les plus iconiques. Il aura fallu 6 longues années d’instruction pour coincer la quinquagénaire soupçonnée d’avoir tué deux de ses compagnons. Tout commence au beau milieu des années 80 avec la disparition de son ancien amant, Bernard Hettier. Depuis la séparation, Simone traque l’homme qui a refait sa vie, allant jusqu’à s’introduire à son domicile pour l’attendre dans sa chambre. Alors forcément, lorsqu’il se volatilise du jour au lendemain, ses proches vont tout suite soupçonner un mauvais coup de la « diabolique Simone ». Une conviction partagée par l’inspecteur Christian Jacques qui va rapidement soupçonner la petite dame à la mise en pli impeccable d’avoir « fait disparaître son amant en le découpant en petits morceaux pour pouvoir le dissimuler à droite à gauche. »

Des soupçons... Les enfants de Roger Bendeçon ne vont peut-être pas en avoir assez au moment de sa disparition. Aveuglement, ils vont faire confiance à sa compagne, Fatima Anechad. En 2002, cela fait 10 ans qu’elle partage la vie du riche joaillier parisien de 53 ans. Alors lorsqu’elle revient sans lui d’un voyage au Maroc, son beau-fils va la croire quand elle lui dit que son père y est resté pour faire affaires. Les jours, les semaines, les mois passent mais toujours aucune nouvelle. Mais là encore, Fatima a une explication. Roger se cache car il a trempé dans un trafic de lingots d’or. Alors surtout : il ne faut rien dire à la police ! Un scénario invraisemblable pour le frère de Roger Bendeçon. Il a découvert que Fatima liquidait discrètement le stock de bijoux du joaillier aux enchères. Même sa montre fétiche y est passée... Le problème c’est que, dans un premier temps, les enfants du bijoutier vont soutenir leur belle mère. Un vrai casse-tête pour le commissaire Eric Trunel, « on a 2 thèses qui s’opposent. On ne peut pas établir que Roger Bendeçon soit vivant, à l'inverse, on ne peut pas établir non plus qu'il ait été tué, on est devant un mur ». Et quand le fils du bijoutier va finir par réaliser qu’il a été manipulé : il sera trop tard.

Entre témoignages exclusifs, récits de magistrats et de policiers, et archives exceptionnelles, c’est une enquête minutieuse et fascinante, sur la piste des veuves noires.