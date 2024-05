Reportages découverte - Vétérinaires pour animaux sauvages, les risques du métier sur TF1 samedi 4 mai 2024 (vidéo)

Samedi 4 mai 2024 à 14:50 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir dans "Reportages découverte" « Vétérinaires pour animaux sauvages : Les risques du métier » un document réalisé par François Cardon.

En France, ils ne sont qu’une centaine à exercer un métier que beaucoup leur envient : les vétérinaires spécialisés « faune sauvage ». Ils travaillent dans des zoos partout où ils ont le privilège d’approcher les espèces les plus rares et parfois les plus dangereuses. Leur savoir leur permet de soigner aussi bien des félins que des reptiles, des mammifères marins et même les plus grands herbivores de la savane africaine.

Pendant plusieurs mois, les équipes de "Reportages découverte" les ont suivi dans les zoos français et jusqu’au Costa Rica. Vous allez assister aux opérations les plus délicates, et partager leur quotidien fait d’émotions et de moment de stress intense.

A 26 ans, Johanne Ferri Pisani est encore une vétérinaire débutante. « Je suis encore un bébé véto de zoo ». Mais elle est déjà responsable de la santé de 300 animaux sauvages. Pour son premier poste elle va relever un immense défi : accueillir de nouveaux pensionnaires aux Terres de Nataé qui rouvre ses portes, et tout faire pour que ces animaux s’adaptent. Mais cela ne va pas être aussi simple qu’elle l’espérait.

Romain Potier est le spécialiste des opérations les plus délicates. Il parcourt la France entière pour résoudre les cas les plus difficiles « Je suis heureux de faire mon métier. La médecine vétérinaire zoologique est un métier difficile et exigeant. Si on n’aimait pas ce métier ce serait trop exigeant ». A la tête d’une équipe de 10 personnes, il va anesthésier une girafe pour lui soigner les sabots, opérer un vieux phoque qui souffre des dents et venir en aide à un bébé rhinocéros rejeté par sa mère.

Clément Paillusseau est spécialisé dans les reptiles : des animaux dangereux et parfois mortels. Dans sa clinique parisienne, il doit ausculter un cobra. Mais il est confronté à une difficulté. Il sait soigner les serpents venimeux mais il ne sait pas encore les manipuler. Il va suivre une formation pour apprendre à les attraper à main nue. A Royan dans un parc unique en France, il se confronte aux serpents les plus dangereux du monde dont le célèbre mamba noir. « Il faut toujours avoir un œil sur l’animal car en 1/10e de seconde tout peut basculer. L’animal peut venir vous mordre. Il faut être vigilant et ne jamais se laisser déconcentrer »

Après avoir travaillé dans les zoos, Norin Chai se consacre maintenant aux soins des animaux sauvages dans leur milieu naturel. Vous le suivrez dans une de ses missions au Costa Rica où il intervient dans des refuges qui recueillent des animaux sauvages malades ou blessés. Son expérience lui permet de réaliser les opérations les plus difficiles et de remettre des animaux en liberté “C’est en étant à cet endroit que j’ai l’impression d’être à ma place en tant que vétérinaire”.