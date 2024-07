La cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 suivie par 23 millions de téléspectateurs sur France 2

Vendredi 26 juillet 2024 à partir de 19:30, France 2 vous a proposé de vivre en direct la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui a enregistré un record historique d'audience.

Selon les chiffres Médiamétrie communiqués ce matin par France Télévision, cette cérémonie d'ouverture a rassemblé 23,4 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 83,3% auprès de l'ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus).

Sous la direction artistique de Thomas Jolly, la cérémonie d’ouverture sur la Seine a offert au public français et au monde entier un spectacle unique et inédit dans l’histoire de Paris et de l’Olympisme. La Ville Lumière s’est ainsi transformée en grande scène à ciel ouvert, avec une parade fluviale spectaculaire et des exploits artistiques hors normes. Les plus grands talents internationaux ont participé à cet évènement planétaire qui a fait vibrer et émerveillé le public, les athlètes et toutes leurs délégations.

Cette fête grandiose a célébré les valeurs universelles de la France, dans un esprit rassembleur et fraternel porté par le récit co-écrit par Patrick Boucheron, Damien Gabriac, Fanny Herrero et Leïla Slimani.

Le dispositif exceptionnel mis en place par France Télévisions, a permis aux téléspectateurs d’être aux premières loges de ce rendez-vous avec l’Histoire.