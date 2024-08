Décès de Patrice Laffont, figure emblématique de la télévision française

Patrice Laffont, figure emblématique de la télévision française, est décédé ce mercredi 7 août 2024 des suites d'un infarctus, il était âgé de 84 ans.

Né le 21 août 1939 à Marseille, Patrice Laffont est mort d’une crise cardiaque mercredi 7 août 2024 dans sa maison d'Oppède située dans le Vaucluse.

Après avoir collaboré au magazine télévisé Aujourd'hui Madame, en 1972 Patrice Laffont devient célèbre en présentant Des chiffres et des lettres pendant 17 ans, du 4 janvier 1972 au 9 janvier 1989, avant d'en devenir producteur en 2000.

Dans les années 1990, il est le maître de Fort Boyard de 1990 à 1999 et l'animateur du jeu quotidien Pyramide de 1991 à 2001.

Par ailleurs il a commenté pour Antenne 2 (devenue France 2), quatre éditions du Concours Eurovision de la chanson : en 1985, 1986, 1993 et 1994.

Après l'échec du Juste Euro et l'abandon de Pyramide en juillet 2003, Patrice Laffont se fait plus rare sur le petit écran : il ne présente que quelques soirées spéciales et occasionnelles.

À partir de l'été 2009, Patrice Laffont revient sur le service public pour y présenter un nouveau jeu télévisé sur France 3, La Liste gagnante, produit par Nagui et diffusé du 27 juillet 2009 au 23 octobre 2009, date à laquelle l'émission s'arrête faute d'audience.

En 2011, il présente un jeu sur NRJ 12, 12 bagages, produit par Benjamin Castaldi.

Il participe à Fort Boyard comme candidat en 2000, 2009 et 2013. En 2019, à l'occasion de la 30ème saison de Fort Boyard, Patrice Laffont devient un personnage, accueillant les candidats en vigie avant de les envoyer faire une épreuve dans le passé de l'émission, dans la séquence du Voyage dans le temps.

Patrice Laffont a également joué dans plusieurs pièces de théâtre, il devait prochainement remonter sur les planches dans une pièce avec Olivier Minne.