"Grands Reportages" : Commissaires-priseurs, les passeurs d’histoires, épisode 1, dimanche 3 novembre 2024 sur TF1 (vidéo)

Dimanche 3 novembre 2024 à 14:45 sur TF1 dans "Grands Reportages", Audrey Crespo-Mara vous proposera revoir le 1er épisode de « Commissaires-priseurs, les passeurs d’histoires » une série signée documentaire Caroline Nogueras.

En France, ils sont seulement 500 habilités à tenir le marteau : les commissaires-priseurs. Et leurs ventes aux enchères attirent un public toujours plus nombreux et varié. Des millions d’objets changent ainsi de propriétaires chaque année sous le feu des enchères animées par les commissaires-priseurs.

Des lots qui bien souvent ont une histoire. Les commissaires-priseurs sont les passeurs de ces histoires, ils rencontrent au gré de leurs recherches des vendeurs parfois nostalgiques, des acheteurs occasionnels et des collectionneurs passionnés, prêts à tout pour gagner l’enchère.

Pendant plus d’un an les équipes de “Grands Reportages” ont suivi des commissaires-priseurs qui vont enchainer des ventes toujours plus spectaculaires. Commissaires-priseurs, les passeurs d’histoires, une série en 4 épisodes.

Épisode 1

Christophe Lucien a fait de Paris l’une de ses spécialités. Une fois par an, il rend hommage à la ville lumière en organisant une grande vente aux enchères à l’Hôtel Drouot, « J’aime Paris depuis mon enfance, c’est une ville dans laquelle je suis né, sans doute dans laquelle je mourrai, j’en aime les rues, les avenues, les boulevards ». Maître Lucien réussit chaque année à vendre des objets de la capitale aussi insolites qu’impressionnants. Il semblerait que cette année encore, le commissaire-priseur soit en passe de mettre la main sur des lots uniques...

En banlieue parisienne, Lucie Dolène vient de mourir. Elle était une actrice des années 50, connue pour être la voix française de Blanche Neige. Lucie Dolène était la veuve de Jean Constantin, décédé vingt ans plus tôt. Jean Constantin était l’un des compositeurs d’Édith Piaf, Yves Montand, Zizi Jeanmaire, et bien d’autres grandes figures de la chanson française. Les enfants du couple, doivent se séparer des nombreux trésors de leurs parents, à commencer par des partitions originales avec les annotations manuscrites du compositeur comme celle de “Mon manège à moi” écrit pour Édith Piaf. Pour réussir sa vente, le commissaire-priseur sera en quête d’autres trésors. Il vient d’être sollicité par le plus grand collectionneur de l’Orient express au monde prêt à se séparer d’une partie de sa collection. Une chance inespérée pour Maître Lucien qui espère organiser une vente inoubliable.

En Normandie chez Rois et Vauprès, c’est une équipe exclusivement féminine qui tape le marteau. Maître Florence Rois, une quadra dynamique et Mathilde Vauprès, l’une des plus jeunes commissaires-priseurs de France forment un duo énergique aux ventes éclectiques. Le notaire d’un village près de Granville vient de les contacter. Une de ses clientes est décédée sans héritier. Dans son testament, elle nomme l’étude Rois et Vauprès pour s’occuper de la vente de tout son mobilier en demandant que les bénéfices soient entièrement reversés à des associations de défense des animaux. Florence Rois est une passionnée des objets et des rencontres : « Le commissaire-priseur pour moi c’est une personne qui aime découvrir des objets et qui aime dénicher derrière l’histoire que ces objets véhiculent parce que les objets n’arrivent jamais à nous par hasard. » Florence ne connaissait pas cette dame dont elle va vendre le mobilier. Qui était-elle ? Que va-t-elle découvrir dans cette longère ? De déconvenues en bonnes surprises, les commissaires-priseurs vont entrer dans l'intimité de cette inconnue et mettre sa vie aux enchères.

Alexandre Giquello, 50 ans, figure de la profession, président de Drouot, est devenu Monsieur Dinosaure ! Depuis 5 ans, grâce à une rencontre avec un expert, il est l’une des références mondiales en la matière. Maître Giquello attend beaucoup de sa prochaine vente de fossiles dont le plus beau lot est un allosaure de 10 mètres de long, le plus grand jamais encore vendu. Il prépare avec son équipe une exposition exceptionnelle : « J’accorde énormément d’importance à la mise en scène, à l’impact esthétique, le diable est dans le détail ». À combien cet allosaure va t’il s’envoler cette fois-ci ? Qui sera l’heureux acquéreur de ce spécimen ? Avec Alexandre Giquello, nous allons pénétrer les coulisses d’une vente hors du commun.