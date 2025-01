"13h15 le samedi" : Le mystère du Vernet, retour sur l'enquête de la disparition du petit Emile ce 1er février sur France 2

Au sommaire de "13h15" le samedi ce 1er février 2025 sur France 2, « Le mystère du Vernet » un document de Perrine Bonnet, Manon Descoubès et Fanny Martino.

Alors que les obsèques du petit Emile auront lieu le 8 février, "13h15 le samedi" retrace la difficile enquête, du jour de la disparition de l'enfant dans le village du Haut-Vernet à la découverte des restes de son corps non loin de là.

Il y a un an et demi, le 8 juillet 2023, le petit Emile échappait à la surveillance de ses grands-parents dans le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Les ossements du petit garçon âgé de 2 ans et demi seront finalement découverts quelques mois plus tard, en mars 2024, par une randonneuse dans une zone montagneuse proche de ce village des Alpes-de-Haute-Provence. Le village a vécu au rythme des recherches et des interrogations : accident ou crime ?

L’enfant sera inhumé le 8 février prochain – 19 mois jour pour jour après sa disparition –, après une messe dans le Var, à La Bouilladisse, dans les Bouches-du-Rhône, village où résident les parents du petit garçon.

Mais sa mort n’a toujours pas été totalement élucidée. Sur les ossements et vêtements retrouvés d'Emile, deux traces ADN humaines partielles ont été découvertes. Elles n'appartiennent à aucun membre de la famille et sont pour l'instant non identidiées.