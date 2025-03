"Reportages découverte" : Les défis des reines de la pâtisserie, samedi 8 mars 2025 sur TF1 (vidéo)

Samedi 8 mars 2025 à 14:45 dans "Reportages découverte", TF1 rediffusera « Les défis des reines de la pâtisserie » un document réalisé par Julie Thierry et Clarisse Duppre.

Depuis quelques années la pâtisserie française vit un nouvel âge d’or. Longtemps restée dans l’ombre des cuisiniers, les pâtissiers tiennent aujourd’hui leur revanche… et ce, notamment grâce à des femmes audacieuses qui bouleversent les codes de la pâtisserie française traditionnelle. L’engouement est tel, qu’au-delà de ces nouveaux prodiges, amateurs et passionnés se mettent eux aussi à « pâtisser » quitte parfois à tout lâcher pour tenter de vivre de leur passion.

A 27 ans, Anne est l’une des figures montantes de cette révolution ! Depuis 2 ans, elle officie en tant que sous cheffe dans les cuisines du restaurant gastronomique du Peninsula à Paris. Mais aujourd’hui, une opportunité en or s’offre à elle. La place tant convoitée de cheffe pâtissière est vacante et la jeune femme compte montrer à ses supérieurs que le poste est fait pour elle : « Mon métier, c’est ma vie à 99%. Il y a un défi à relever et il est tout à prendre et je ne lâcherai pas… » Entre créations folles et gestion de brigade, Anne a tout à prouver ! Une promotion très difficile à obtenir mais qui pourrait donner un incroyable élan à sa toute jeune carrière !

Léa, elle aussi, dépoussière le métier avec ses formats de desserts inédits : les fingers ! Cette jeune maman a investi toutes ses économies pour ouvrir sa première boutique. « C’est le projet d’une vie, aujourd’hui, ça fait peur mais c’est du bon stress… » Entre les travaux, l’installation du matériel et les recettes à mettre en vitrine, Léa est prête à vivre à 100 à l’heure pour aller au bout du projet : « C’est le compte à rebours qui est lancé, c’est de grosses journées de production qui nous attendent pour accueillir tout le monde et à priori pas mal de personnes mercredi. »

Tara, de son côté, est une adolescente pleine d’ambition… A seulement 16 ans, elle veut s’inscrire dans la lignée des « maestro » de la haute-pâtisserie. Elle compte sur le concours des Meilleurs Apprentis de France qui ouvre la porte des grandes maisons. « Le Maf, c’est le concours le plus beau qu’on puisse faire en formation, c’est une fierté pour le lycée, les professeurs, le but c’est que ça aille au bout ! » Pour décrocher le précieux titre, la benjamine de la compétition compte sur une création spectaculaire… « Je vais faire une grande roue en sucre de 80 cm de hauteur avec des pommes soufflées qui représenteront les nacelles. »

D’autres nourrissent d’incroyables ambitions à 56 ans, c’est le cas de Nathalie. Il y a peu encore, elle était juriste. Lassée par ce métier de « bureau », elle a décidé de se reconvertir pour faire le métier dont elle rêve : « C’est un grand plongeon dans l’inconnu puisque je vais reprendre mes études. Je vais changer de ville. Je change de tenue vestimentaire, tout va changer en fait ! » La quinquagénaire commence une formation intense et exigeante à Bordeaux pour obtenir un CAP en seulement 8 mois. « J’ai perdu un kilo par semaine donc je suis au début de ma cinquième semaine de formation, j’ai perdu mon cinquième kilo ! ».

Plongez dans l’univers sucré de la pâtisserie à la rencontre des nouveaux virtuoses du métier !