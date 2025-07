"Reportages découverte - Astuces et combines pour des vacances pas chères", samedi 5 juillet 2025 sur TF1

Samedi 5 juillet 2025 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 rediffusera « Astuces et combines pour des vacances pas chères », un document réalisé par Guilhen Schwegler.

Les Français attachent une importance particulière à leurs vacances. Celles d’été coûtent en moyenne 2000 euros par foyer. Alors nombre de familles économisent pendant toute une année pour s’offrir des moments inoubliables. Découverte, expérience, voyage, dépaysement, déconnexion, à chaque français ses vacances. Mais de plus en plus ont décidé de partir en mode « économique ».

Pendant plusieurs semaines, une équipe de "Reportages découverte" a suivi des familles qui ont opté pour les vacances bon marché où chacun essaye de se faire plaisir avec un budget limité.

Karine et Alan ont 3 enfants. Chaque année, ils font le choix des vacances à vélo. C’est leur solution pour pouvoir partir pendant 15 jours à 5 à moindre frais. Et pour faire des économies, ils font appel à la générosité des gens puisqu’ils utilisent un réseau social de cyclotouristes pour loger chez l’habitant. Un défi de taille pour Karine et Alan puisqu’ils se font fixés un budget maximum de 600 € pour 15 jours. « ça reste des vacances économiques, à moindre coût, voilà. Des fois, ça nous arrive aussi de dormir pour 10 € dans des aires naturelles. »

Youna et Chloé sont deux amies âgées de 25 ans. Elles ont pris une année sabbatique pour visiter l’Europe en ne dépensant pas plus de 1 euro/jour. Un challenge fou puisqu’elles se déplaceront uniquement en auto-stop et feront du porte-à-porte pour trouver un hébergement. « Le soir on compte aller frapper aux portes de gens, demander si on peut dormir chez eux et pour manger, on peut demander des restes dans les restaurants, les boulangeries. »

Kevin et Anne sont des aventuriers dans l’âme. Cet été, pour réaliser des nouvelles vacances insolites et surtout pas chères, ils ont décidé de les passer sur l’eau. Ils ont acheté un kayak gonflable et se lancent le défi de parcourir plus de 400 km pendant 15 jours entre Argentan sur Dordogne et Soulac-sur-mer pour rejoindre l’Océan Atlantique…et ce en totale autonomie, en bivouaquant tous les soirs au bord de la rivière. « C'est quand même des vacances qui sont peu coûteuses. Une vingtaine d'euros par jour au grand max, quoi. Je tablerais sur 300 € à peu près pour les quinze jours à deux »

Juliette et Max ont 2 enfants. Ils pensaient ne pas avoir les moyens de partir en vacances. Juliette tombe alors sur une annonce d’un concours organisé par un guide de voyage. A la clé : tester pendant 15 jours trois lieux de vacances en France, tous frais payés. Juliette décide d’y participer et gagne. En échange de vacances totalement gratuites, ils vont jouer les critiques touristiques, tester des activités et donner leur avis. « c’était pas forcément prévu et j'ai vu un concours qui était spécial famille spéciale en voiture en France et ça a marché. »

Mais les vacances pas chères emmènent souvent avec elles dans leurs bagages, leurs lots d’imprévus et de surprises… pas toujours bonnes.