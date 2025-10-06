recherche
Démission de Sébastien Lecornu : Gabriel Attal et Olivier Faure invités du JT de 20H de TF1 ce lundi 6 octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 6 octobre 2025 1011
Démission de Sébastien Lecornu : Gabriel Attal et Olivier Faure invités du JT de 20H de TF1 ce lundi 6 octobre 2025

Ce lundi 6 octobre 2025, Gabriel Attal et Olivier Faure seront les invités du Journal de 20 Heures de TF1.

La France est plongée dans une crise politique sans précédent suite à la démission surprise de Sébastien Lecornu de son poste de Premier ministre, intervenue ce lundi 6 octobre 2025.

Nommé le 9 septembre, Sébastien Lecornu aura passé seulement 27 jours à Matignon, un record de brièveté pour un chef de gouvernement sous la Ve République.

Sébastien Lecornu a clairement mis en cause les « appétits partisans » et le manque de volonté de compromis des formations politiques, en allusion aux vives critiques et aux menaces de censure provenant à la fois de la gauche, du Rassemblement national, mais surtout de la droite (Les Républicains).

Le président des LR, Bruno Retailleau, a notamment exprimé sa défiance suite à l'annonce de la composition du gouvernement.

Gabriel Attal, président du groupe EPR, secrétaire général du parti Renaissance et Olivier Faure, premier secrétaire du PS, seront les invités du journal de 20H de TF1, ce lundi 6 octobre.

Ils répondront tous les deux, successivement en plateau, aux questions de Gilles Bouleau.

Dernière modification le lundi, 06 octobre 2025 19:30
Publié dans Infos, Invités des émissions, Lundi
