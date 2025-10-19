"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 19 octobre 2025 sur France 2

Dimanche 19 octobre 2025, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 19 octobre 2025 :

La rencontre • Orelsan

Le rappeur a posé son micro le temps de tourner dans un long-métrage fantastique qu'il a coécrit, « Yoroï », réalisé par David Tomaszewski, dont la sortie en salle est prévue le 29 octobre. Il s'agit d'une épopée au Japon, au cours de laquelle une armure mystique réveille d'étranges créatures avec, comme fil conducteur, la question du Bien et du Mal. C'est la troisième apparition au cinéma d'Orelsan, qui voit dans ce nouveau film une évolution de sa carrière. Cinéma, musique... comment appréhende-t-il la suite alors que sa prochaine tournée, programmée en 2026, s'annonce déjà triomphale ?

L'interview • Sheila

Le mot "retraite", Sheila le déteste car elle foisonne de projets musicaux. La chanteuse, qui a débuté à l'âge de 16 ans en pleine période yéyé, totalise plus de soixante ans de carrière. Et c'est toujours avec la même énergie qu'elle se prépare pour un nouveau spectacle à travers la France, la « Tournée 8.0 » va célébrer ses plus grands tubes et dévoilera aussi des nouveautés. Comment Sheila a-t-elle résisté aux modes et aux revers, au point d'être aujourd'hui devenue iconique ?

Le Live • Clara Luciani

La chanteuse Clara Luciani, le rappeur Yamê et le pianiste Sofiane Pamart interprètent en direct leur titre « Le Mur », qui figure sur l'album « The Last Race », sorti à l'occasion de la 3e édition du GP Explorer de Formule 4 organisé par Squeezie le 3 octobre dernier.