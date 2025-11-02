recherche
"13h15 le dimanche" : Le rapt du petit Peugeot ce 2 novembre 2025 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 2 novembre 2025
"13h15 le dimanche" : Le rapt du petit Peugeot ce 2 novembre 2025 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le dimanche" ce 2 novembre 2025 sur France 2, « Le rapt du petit Peugeot », une série documentaire en 4 épisodes réalisée par Ségolène Chaplin, Nicolas Bozin et Louis Mathews.

Le magazine s'est penché sur un fait divers oublié qui a pourtant mis en émoi la France des années 1960 : le rapt d'Eric Peugeot, petit-fils du grand patron de l'automobile française. L'enfant sera rapidement libéré mais la police continuera à traquer les ravisseurs.

Le 12 avril 1960, le petit-fils du patron de Peugeot, Eric, 4 ans, est enlevé alors qu’il joue au parc du golf de Saint-Cloud avec son frère. Les ravisseurs réclament 50 millions d’anciens francs en échange de la libération de l’enfant. La nouvelle fait rapidement la une de tous les journaux et bouleverse les Français. Deux jours plus tard, l’enfant est retrouvé sain et sauf mais la traque commence.

Contrairement aux États-Unis, où les kidnappings sont nombreux, les policiers français n’ont pas l’habitude d’y être confrontés. Qui a osé enlever l’héritier Peugeot ? La pègre ? Un déséquilibré ? Le commissaire Guy Denis et ses hommes ne lâcheront rien avant d’avoir retrouvé les auteurs de l’enlèvement.

Épisodes 1 & 2

Terrorisé qu’il arrive malheur à son fils, Roland Peugeot décide d’obéir aux consignes des ravisseurs. Sans avertir les policiers, il se rend seul au rendez-vous qu’ils lui ont fixé avec une valise remplie de billets.

Épisodes 3 & 4

Onze mois après l’enlèvement d’Eric Peugeot, ses ravisseurs courent toujours. Mais le commissaire Denis tient enfin une piste sérieuse pour les retrouver. La machine à écrire, une Hermes 2000 qui a été utilisée pour taper la lettre de demande de rançon, a appartenu à l'ex-femme d'un des suspects. Les deux ravisseurs, qui menaient la grande vie à Megève, sont bientôt arrêtés. Le commissaire Denis a 48 heures pour les faire avouer.

Dernière modification le dimanche, 02 novembre 2025 10:44
Suivez nous...