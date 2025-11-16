recherche
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 16 novembre 2025 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 16 novembre 2025
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 16 novembre 2025 sur France 2

Dimanche 16 novembre 2025, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 16 novembre 2025 :

L'interview de la semaine Jean-Louis Borloo

Certains le voient comme l'homme de la situation pour sortir le pays de la crise politique et son nom a circulé lors de la dernière nomination du Premier ministre.

Jean-Louis Borloo rêve "de renverser la table" : sur le plateau de "20h30 le dimanche", l'ancien ministre centriste plaide pour la mise en place d'une république fédérale.

Face à l'écran Lena Situations

Elle est la reine des réseaux sociaux et le miroir d’une génération. Lena Situations est aux côtés de Laurent Delahousse pour retracer son parcours et débattre autour d'une question : faut-il interdire l’accès à certaines applications aux mineurs ?

Dernière modification le dimanche, 16 novembre 2025 15:16
Suivez nous...