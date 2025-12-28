"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 28 décembre 2025 sur France 2

Dimanche 28 décembre 2025, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 28 décembre 2025 :

La Story • Julia Roberts

"20h30 le dimanche" s'est penché sur le destin d'une star absolue, une icône hollywoodienne, Julia Roberts.

C'est la femme de tous les superlatifs : la plus belle du monde, l’actrice la mieux payée, le sourire le plus lumineux… qui, parallèlement, entretient à merveille son image de "fille normale". C’est certainement une des raisons qui la rend si attachante.

À l'occasion de la 50e cérémonie des César, elle a reçu un César d’honneur sur la scène de l’Olympia. Ce prix vient récompenser son impressionnante carrière, faite de comédies romantiques cultes, comme Pretty Woman ou Coup de foudre à Notting Hill, mais aussi de films engagés. Comment oublier son interprétation dans Erin Brockovich, seule contre tous, film réalisé par Steven Soderbergh pour lequel elle a obtenu l’Oscar de la meilleure actrice ?